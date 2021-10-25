"Грузинская мечта" анонсировала "большую мирную" акцию перед выборами

Акция, которую правящая партия "Грузинская мечта" проведет в преддверии второго тура муниципальных выборов 27 октября на Площади Свободы в Тбилиси, будет мирной, подчеркнул премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он пояснил, что таким образом "Мечта" объявляет максимальную мобилизацию, призывая всех избирателей прийти на участок, так как времени на расслабление уже не осталось.

"Знаю, что все верят, в том числе наши избиратели, что на этих вторых турах мы везде выиграем, но мы хотим, чтобы эта была сильная победа, чтобы мы выиграли с большим преимуществом во всех муниципалитетах. Именно с этой целью мы должны провести большую мирную акцию", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

Политик обратил внимание, что мероприятие будет не контракцией, а штатной мирной акцией, цель которой - напомнить гражданам о необходимости мира, стабильности и развития.