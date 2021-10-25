"Сочи" уступил "Локомотиву" в Москве

В Москве состоялась встреча 12-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Сочи". Победу со счетом 2:1 одержали железнодорожники.

"Локомотив" вышел вперед на 41-й минуте благодаря автоголу защитника "Сочи" Игоря Юрганова. На 49-й минуте хозяева отправили второй мяч в сетку ворот гостей – отличился защитник Тин Едвай. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Жоаозиньо сократил отставание в счете, однако на большее гостей не хватило.

На данный момент "Локомотив" с 21 очком занимает 4-е место в турнирной таблице. У "Краснодара" и "Сочи" такое же количество очков, однако они уступают железнодорожникам по дополнительным показателям.