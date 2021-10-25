Цена на российскую пшеницу выросла до уровня 2012 года - СМИ

Только за минувшую неделю цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на $3, до $316 за т – это самый высокий уровень с 2012/2013 сельскохозяйственного года, - сообщает "СовЭкон".

Американская пшеница за неделю подорожала на 3%, до $277 за т, французская - на 1,4%, до $326 за тонну, что касается российской пшеницы, то этому способствуют более высокие мировые котировки и укрепление рубля, - полагают эксперты, передает "Интерфакс".

Негативно на стоимость продукта №1 влияет существенное повышение процентной ставки ЦБ – это делает российскую пшеницу менее конкурентоспособной в долларовом выражении, а дальнейшее увеличение пошлин помешает высокому экспортному спросу, - уверены специалисты.