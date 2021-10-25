Шестиклассник распылил баллончик в Алматы, есть пострадавшие

Школьник выпустил газ из перцового баллончика прямо в учебном заведении в Алматы, о ЧП пишут казахские СМИ.

Звонок из школы поступил в полицию около 17.30 (14.30 мск).

Оказалось, что ученик 6 класса 2009 года рождения распылил перцовый газ на перемене.

Как передает Sputnik Казахстан, помощь медиков понадобилась четырем детям и уборщице.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, после проверки правоохранители дадут ему соответствующую квалификацию.