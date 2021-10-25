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Дети уходят на каникулы, молодежь - на "удаленку" в Армении

Дети уходят на каникулы, молодежь - на &quot;удаленку&quot; в Армении

Антикоронавирусные меры вводятся в системе образования Армении в связи с ростом заболеваемости, такое сообщение распространило Минобрнауки страны.

В нем говорится, что осенние каникулы во всех классах будут длиться до 7 ноября включительно. В это время сотрудники школ также должны будут оставаться дома.

В вузах с 26 октября по 15 ноября учеба будет идти в удаленном формате, передает Sputnik Армения.

Власти приняли такое решение из-за резкого роста заболеваемости Covid-19.

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Вестник Кавказа

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