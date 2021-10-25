СОГУ отправит своих студентов на удаленку

Руководство Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) во Владикавказе приняло решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации до 7 ноября перевксти студентов на дистанционное обучение, - сообщили в пресс-службе университета.

"В Северной Осетии растет количество заболевших коронавирусом. Это не могло не повлиять на эпидемиологическую ситуацию в университете. В соответствии с приказом Минобрнауки России: все факультеты обучаются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в вузе, передает ТАСС.

Мера эта временная - на период нерабочих дней - с 25 по 7 ноября, она вводится, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса, а электронная информационно-образовательная среда университета позволяет заменить привычную аудиторию, - добавили в вузе.

Напомним, ранее занятия в СОГУ проходили в очной форме с элементами дистанционного обучения.