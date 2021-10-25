Стала известна форма нового сертификата о вакцинации от коронавируса

Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19 будет выпускаться единым для всех граждан – его форму утвердил Минздрав России, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Приказ вступает в силу с 8 ноября, а документы, оформленные ранее, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, - уточняется в приказе.

Сертификат будет отражать основные данные о привитом – его фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства и дату формирования документа. Также в документе будет предусмотрено место для QR-кода. Сертификат будет содержать сведения о том, когда привился человек, какой вакциной и где. В него же будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Сертификат будет сформирован в электронном виде, на русском и английском языках, и не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Также его можно будет получить и на бумажном носителе.