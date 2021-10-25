Судьба "скифского золота" станет известна завтра

Завтра, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу о принадлежности "скифского золота" - артефактов из четырех крымских музеев, из-за которых спорят Крым и Украина, - сообщается в анонсе суда.

"Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября… Решение будет составлено в письменной форме и оглашено в открытом судебном заседании. Это заседание состоится во Дворце правосудия", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, четыре крымских музея в бытность региона в составе Украины в 2013 году направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После регионального референдума в марте 2014 года полуостров вошел в состав России, однако страны Запада считают произошедшее аннексией. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов. В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев, однако крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу на это решение. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года. Суд в июле 2020 года запросил дополнительную информацию у сторон. Ранее ожидалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев, однако позже срок приема документов продлили, а рассмотрение дела не раз откладывалось из-за пандемии коронавируса.