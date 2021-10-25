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Эрдоган прокомментировал "отступление" послов 10 стран

Эрдоган прокомментировал &quot;отступление&quot; послов 10 стран

Анкара рассматривает заявление, сделанное сегодня послами 10 стран, в том числе США и Канады, о намерении уважать законы Турции, как отступление. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.

Он подчеркнул, что турецкое правосудие не будет подчиняться ничьим приказами, и констатировал, что заявления группы дипломатов были нацелены против Турции и ее суверенитета. Турецкий лидер добавил, что человек, проявляющий неуважение к стране, не останется на ее территории.

"Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", - приводит слова главы государства ТАСС.

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Вестник Кавказа

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