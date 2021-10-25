Названы сроки продления строгого карантина в Алматы

Строгий карантина продолжит действовать в Алматы в ближайшую неделю, невзирая на улучшение ситуации с коронавирусом. Такое сообщение было распространено по итогам очередного заседания оперштаба по предупреждению распространения COVID-19.

"Несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, ограничения будут сохраняться еще в течение недели. В мегаполисе продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, а также в учебных заведениях", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Кроме того, из-за ухудшения эпидситуации в России жителям города требуется продолжить соблюдать санитарно-эпидемиологических мер, необходимо также активизировать вакцинацию, чтобы поставить заслон инфекции.

Помимо этого, власти по-прежнему будут контролировать пребывающих из России и стран Европы: в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях дежурят мобильные бригады дежурят, в воздушной гавани в залах международного прилета работают семь стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с повышенной температурой, налажено анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор установлен в зале внутренних рейсов.