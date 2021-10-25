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В Дагестане определились со средней стоимостью квадратного метра жилья

В Дагестане определились со средней стоимостью квадратного метра жилья

Власти Дагестана установили среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики – постановление об этом подписал врио главы правительства региона Абдулпатах Амрханов, сообщили в пресс-службе правительства.

"Самый дорогой квадратный метр жилья в Махачкале - 60 180 рублей. Следом в списке идут Каспийск (60 000 рублей), Кизилюрт (50 888 рублей), Дербент (49 700 рублей), Избербаш (48 520 рублей) и Хасавюрт (48 202 рубля)", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Цены установлены на третий квартал текущего года. Полный список опубликован на сайте кабмина региона.

Напомним, средняя рыночная стоимость применяется для расчета размера субвенций, выделяемых местным бюджетам на обеспечение жильем детей-сирот.

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Вестник Кавказа

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