"Разжимая кулаки" Киры Коваленко выдвинут на "Оскар"

Киноленту "Разжимая кулаки" Киры Коваленко выдвинут на премию "Оскар" от России, рассказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки", - приводит его слова ТАСС.

Действие "Разжимая кулаки" происходит в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм повествует о семье, где отец Заур строго воспитывает своих детей, отделяя отцовскую заботу от гиперопеки. Кинолента выиграла в секции "Особый взгляд" международного Каннского кинофестиваля

Кира Коваленко родилась в Нальчике, в 2015 году окончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова.