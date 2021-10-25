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"Разжимая кулаки" Киры Коваленко выдвинут на "Оскар"

&quot;Разжимая кулаки&quot; Киры Коваленко выдвинут на &quot;Оскар&quot;

Киноленту "Разжимая кулаки" Киры Коваленко выдвинут на премию "Оскар" от России, рассказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки", - приводит его слова ТАСС.

Действие "Разжимая кулаки" происходит в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм повествует о семье, где отец Заур строго воспитывает своих детей, отделяя отцовскую заботу от гиперопеки. Кинолента выиграла в секции "Особый взгляд" международного Каннского кинофестиваля

Кира Коваленко родилась в Нальчике, в 2015 году окончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова.

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Вестник Кавказа

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