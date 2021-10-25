СКФУ на неделю уйдет на дистанционку

Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приняло решение на неделю вынужденных выходных ввести в вузе дистанционные образовательные технологии, - сообщили в пресс-центре вуза.

"В целях сохранения эпидемиологического благополучия и здоровья работников и учеников вуза с 30 октября по 7 ноября СКФУ продолжит образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Дистанционный формат обучения для вуза не проблема, поскольку в нем - развитая электронная информационно-образовательная среда, а все учебные материалы доступны его студентам в автоматизированной библиотечной информационной системе "Фолиант" и на образовательном портале еКампус.

Что касается учеников Специализированного учебного научного центра вуза, то на этот период им объявят каникулы, - добавили в вузе.