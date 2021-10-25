Представлять Северную Осетию в Кремле поручили искушенному чиновнику

Недавно избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло продолжает формировать исполнительную власть республики. Одним их удачных его решений, на взгляд экспертов, стало назначение нового полномочного представителя РСО-Алания при президенте России. Им стал Алан Ужегов, почти 20 лет проработавший в Счетной палате РФ на серьезных позициях.

В Северной Осетии Алана Ужегова называют управленцем, который своей биографией олицетворяет непрерывную связь между Москвой и Владикавказом. Родился и вырос в Осетии, затем успешно работал в Москве, не забывая о малой родине. Возможно, это обстоятельство стало весомым аргументом для Сергея Меняйло при выборе нового полномочного представителя республики при главе государства, поделился своими мыслями с "Вестником Кавказа" один из сотрудников аппарата правительства РСО-Алания, попросивший не называть его фамилию. "Меняйло за короткий срок показал, что он умеет своими решениями удивлять, и надо ему отдать должное, пока в позитивном ключе. Например, он удивил, когда пригласил Алана Ужегова в Осетию на должность первого вице-премьера правительства, после чего появилось ожидание, что именно его назначат главой правительства, поскольку тогдашний премьер не скрывал, что покидает свой пост. Давно не было в исполнительной власти республики такого компетентного финансиста-практика как Ужегов. В Счетной палате (СП) он руководил департаментом и различными инспекциями, был вхож в самые серьезные кабинеты федеральной власти.

Но глава вновь удивил республику, когда предложил пост премьера бывшему полномочному представителю в Москве Борису Джанаеву – мало кто мог этого ожидать, не потому что Джанаев не готов, просто ни он, ни эксперты никогда даже не намекали на возможность такого перемещения. На этом глава республики удивлять нас не перестал, предложив Ужегову занять пост полпреда РСО-А при президенте РФ. Республике пригодятся его обширные связи в федеральных кабинетах власти, поскольку отстаивать ее интересы по всем направлениям – главная задача постпредства. Ужегова знают в Москве хорошо, в том числе и руководители всех федеральных государственных телекомпаний. Долгие годы в СП он возглавлял инспекцию по СМИ, находился с ними в постоянных рабочих отношениях. Теперь мы уверены, что республика будет представлена в информационном поле России на должном уровне – не секрет ведь, что федеральные ТВ в целом относятся к регионам не очень внимательно. В то же время Ужегов вырос в Осетии, прошел здесь становление как финансист, знает ее проблемы очень хорошо", - заключил собеседник "Вестника Кавказа".

Постоянные представительства регионов в Москве созданы были еще на заре советской власти, в начале 1919 года, когда грандиозные экономические задачи потребовали новых схем хозяйствования. Особенностью советского периода России стало ускоренное социально-экономическое развитие не только ключевых городов, но и регионов, где шли гигантские стройки, появлялись новые промышленные предприятия, железные дороги. Постоянные представительства регионов улучшали коммуникацию между федеральными и местными чиновниками, решали вопросы своих территорий. История сохранила множество любопытных документов того времени, как, например, положение о задачах образованного в марте 1919 года представительства Башкирской автономной республики: "При распределении продуктов промышленности, вырабатываемыми как фабриками, заводами и другими предприятиями РСФСР, так и доставляемыми через товарообмен из-за границы, настаивать на полном наделении Башкирии причитающейся долей… Настаивать перед РСФСР, чтобы БССР своевременно снабжалась денежными знаками". Сто человек трудились в московском представительстве Башкирии, судя по обширным задачам, зря хлеб никто из них не ел.

В 1920 году представительства автономных республик были реорганизованы в отделы Народного комиссариата по делам национальностей. Главы национальных отделов вошли в Совет национальностей при Наркомнаце. В 1924 году представительства были вновь восстановлены, а Наркомнац ликвидировали в связи с образованием союзного государства. Представительства автономий в Москве стали функционировать при Президиуме Центрального исполнительного комитета - высшего органа государственной власти СССР в 1922—1938 годах. Конституция 1936 года провозгласила победу социализма в СССР, что предполагало и многие структурные реформы.

Совет Народных комиссаров в 1938 году ликвидировал все представительства автономных республик в Москве. В стране утвердилась жесткая командно-административная система хозяйствования, самостоятельность автономий существенно понизили.

С начала 1990-х годов Россия перешла к принципиально новому политико-экономическому механизму, при котором статус регионов значительно вырос. В эти годы вновь вернулись к институту представительства автономных республик в Москве, но с прежними задачами – обеспечение взаимодействия местных и федеральных органов власти.

В наше время у представительств регионов в Москве есть и критики, утверждающие, что они только впустую тратят бюджетные деньги на содержание особняков и персонал при низкой эффективности в работе. Но встречаются мнения противоположные, суть которых недавно выразил заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, постоянное представительство субъекта федерации в столице - нужная структура, без которой властям региона трудно обходиться. "Нужен чиновник или группа чиновников, которые бы в постоянном режиме общались с чиновниками федерального уровня, депутатами Госдумы, сенаторами, продвигали интересы области. Сидя в областном центре, даже если он находится недалеко от Москвы, такого эффекта не добьешься", - убежден политолог, которого считают одним из взвешенных представителей либеральной мысли в России.