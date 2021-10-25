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Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием на этот пост. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы государства.

"Ваша убедительная победа на выборах - яркое проявление поддержки братским народом Узбекистана Вашего политического курса, проводимого во благо Вашей страны, большого доверия, уважения к Вам как к истинному лидеру", - заявил Ильхам Алиев.

Он напомнил, что Баку и Ташкент связаны прочными отношениями дружбы и братства, в основе которых лежат общие духовные ценности обоих народов. Уровень азербайджано-узбекских связей, которые вытекают из них, развиваясь с каждым днем взаимовыгодного сотрудничества вызывает особое удовлетворение.

Азербайджанский президент выразил уверенность в том, что дружба и стратегическое партнерство между странами, истоки силы которых - в богатых национально-духовных ценностях, и в дальнейшем будут развиваться по восходящей и углубляться согласно воле братских народов.

Ильхам Алиев пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья, счастья и новых успехов на посту главы государства на благо Республики Узбекистан.

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Вестник Кавказа

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