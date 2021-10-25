Власти Кабардино-Балкарии наращивают койки в ковидных госпиталях

Рост числа новых заболевших коронавирусом вынудил руководство Кабардино-Балкарии (КБР) нарастить коечный фонд в госпиталях, - сообщили в Минздраве КБР.

"Минздравом КБР было принято решение о возобновлении работы госпиталя особо опасных инфекций в Тереке, где развернуто 160 коек. Госпиталь стал уже шестым медучреждением республики, в котором проходят лечение пациенты с коронавирусом", - рассказал сотрудник регионального Минздрава, передает "Интерфакс".

Всего в госпиталях КБР развернуто 1590 койко-мест, из которых занято 1418, или 89,2% общего фонда.

Напомним, на сегодняшний день в КБР выявлено 34 тыс 360 случаев заражения COVID-19, только за последние сутки в регионе прибавилось 120 новых больных.