Россия и Азербайджан официально займутся популяризацией музыкальных традиций друг у друга

Сегодня в Москве руководители Российского национального музея музыки и Международного центра мугама подписали меморандум о сотрудничестве для популяризации музыкальных традиций и наследия Азербайджана и России.

"Подписание меморандума - формальная часть. Неформально мы с коллегами из Азербайджана очень успешно сотрудничаем и дружим на протяжении многих лет, - заявил "Вестнику Кавказа" генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. - С 2009 года Азербайджанский музей музыкальной культуры входит в Ассоциацию музыкальных музеев и коллекционеров. Мы продолжаем работать, и никакие геополитические движения, я уверен, нас никогда не разлучат. С Центром мугама мы сотрудничаем с 2010 года. Это сотрудничество началось в Музее музыки, когда мы проводили одно из больших мероприятий, посвященное мугаму. Тогда эта народная традиция была представлен в Москве впервые за долгие годы. В то время некоторые еще думали, что мугам – это название музыкального инструмента, не знали, что это традиция, связанная с музыкой, с манерой и традицией исполнения".

Михаил Брызгалов заметил, что сегодня Российский музей музыки и Международный центр мугама наметили несколько конкретных мероприятий: "Люди, находящиеся в Москве и желающие узнать, что такое мугам, как его исполнять, как его послушать и можно ли научиться, теперь смогут сделать этом в Российском национальном музее музыки. Это первая практическая часть подписанного сегодня меморандума. Одновременно в меморандуме прописано, что для популяризации российской музыкальной культуры, российских музыкальных деятелей, исполнителей, композиторов у нас будет площадка на азербайджанской территории. В наших ближайших планах несколько концертов, которые Центр мугама предоставит Москве в 2022 году. А мы будем представлять Год Рахманинова, который пройдет в 2023 году, в соответствии с указом президента. Уверен, что нашим азербайджанским коллегам и друзьям, многим людям, живущим в Азербайджане, это имя очень близко, очень интересно, и мы с удовольствием будем сотрудничать".

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов сказал "Вестнику Кавказа", что подписание меморандума имеет большое значение для международных связей и для концертной жизни Международного мугамного центра: "Сегодня пройдет концерт замечательных исполнителей народной музыки на азербайджанских народных инструментах. У нас есть очень интересные идеи по развитию сотрудничества. Российский национальный музей музыки имеет очень богатые традиции, более тысячи инструментов народов мира, в том числе экспозицию азербайджанских народных инструментов. Мы будем делать все возможное для популяризации азербайджанской музыки, а также будем рады приветствовать мероприятия музея в работе Международного мугамного центра".

После подписания прошел концерт солистов Международного мугамного центра Эльгиза Алиева (ханенде ), Реваны Курбановой (ханенде), Ровшана Гурбанова (тар) и Джейхуна Мурадова (кяманча).