Путин и Джонсон обсудили климат и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государств подробно рассмотрели климатическую проблематику в свете ведущейся Лондоном подготовки к саммиту мировых лидеров, который начнет 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и который состоится в Глазго 1–2 ноября.

"С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Владимир Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума", - пояснили в Кремле.

Владимир Путин и Борис Джонсон также поговорили о ситуации в двусторонних отношениях, согласившись, что, невзирая на "наличие известных проблем", имело бы смысл наладить взаимодействие по ряду направлений.

Кроме того, лидеры обсудили некоторые актуальные международные вопросы, включая обстановку в Афганистане, СВПД по иранской ядерной программе и внутриукраинский конфликт.

"Условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты", - отмечено в сообщении.