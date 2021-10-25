Семьи шехидов и инвалидов войны получили еще 50 квартир в Азербайджане (ФОТО)

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны, инвалидам по зрению и выпускникам государственных детских учреждений, жилье находится в поселке Ходжасан (Бинагадинский район Баку). Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем указано, что документы на жилье представил заместитель главы ведомства Хидаят Абдуллаев.

Он обратил внимание, что после Отечественной войны Азербайджана были реализованы широкомасштабные меры поддержки семей шехидов и ветеранов, ими охвачена уже 31 тысяча человек.

Хидаят Абдуллаев уточнил, что за прошедший период жилье получили 11 тыс семей шехидов и инвалидов войны, согласно распоряжению главы в 2021-2025 годах будет предоставлено еще 11 тыс квартир и частных домов лицам из этих категорий. На текущий год продолжается работа по предоставлению 3 тысяч квартир и индивидуальных домов, из которых уже выдано 1 850.