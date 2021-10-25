Ушел из жизни художник-оформитель главной станции метро Москвы

На 79-м году в Москве ушел из жизни художник Василий Бубнов, - сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Не стало талантливого художника Василия Бубнова... Он был членом комиссии по монументальному искусству прошлого состава при Мосгордуме, а в свое время оформил несколько станций столичного метро, среди которых - "Пушкинская". Светлая память",- написал Шапошников на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

Василий Бубнов - советский и российский художник-монументалист, академик Российской академии художеств. Он принимал участие в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" в Москве, станции метро "Московская" в Праге, его произведения находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Музея народов Востока, музея "Новый Иерусалим" и других, - говорится в сообщении.