Жители Севастополя поверили в вакцинацию

С момента введения новых коронавирусных ограничений в Севастополе в шесть раз выросло число ежедневно прививающихся жителей города, - сообщает сайт городского правительства.

"Каждый день, включая выходные, в Севастополе прививается против COVID-19 более 2,5 тыс человек, тогда как летом этот показатель составлял 400-500 человек в день. Таким образом, наблюдается шестикратный рост темпа вакцинации", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Конечно, это увеличило нагрузку на прививочные пункты, в связи с чем губернатор города Михаил Развожаев поручил привлечь волонтеров, которые будут помогать направлять людей к более свободным бригадам.

Первым компонентом вакцины уже привились 164 805 севастопольцев, второй этап вакцинации прошли 144 695 человек - это почти половина от планового показателя, - отмечается в сообщении.