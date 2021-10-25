Главная » Новости
Азербайджан Иран

Жители Севастополя поверили в вакцинацию

Жители Севастополя поверили в вакцинацию

С момента введения новых коронавирусных ограничений в Севастополе в шесть раз выросло число ежедневно прививающихся жителей города, - сообщает сайт городского правительства.

"Каждый день, включая выходные, в Севастополе прививается против COVID-19 более 2,5 тыс человек, тогда как летом этот показатель составлял 400-500 человек в день. Таким образом, наблюдается шестикратный рост темпа вакцинации", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Конечно, это увеличило нагрузку на прививочные пункты, в связи с чем губернатор города Михаил Развожаев поручил привлечь волонтеров, которые будут помогать направлять людей к более свободным бригадам.

Первым компонентом вакцины уже привились 164 805 севастопольцев, второй этап вакцинации прошли 144 695 человек - это почти половина от планового показателя, - отмечается в сообщении.

880 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!