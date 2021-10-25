Бытовой газ взорвался в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Набережных Челнах (Татарстан), об этом сообщают экстренные службы.

По данным источника ТАСС, ЧП случилось в панельной пятиэтажке, предварительно оказались разрушены шесть квартир на двух последних этажах.

В МЧС заявили, что ранены четыре человека, эвакуированы 32, под завалами могут оставаться до трех человек - они живы.

"Одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он в тяжелом состоянии, уже в карете скорой помощи и будет направлен в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где есть все необходимое", - уточнили в пресс-службе Минздрава РФ.

Что касается причины происшествия, то в МЧС пояснили, что в квартире на четвертом этаже взорвалась газовоздушная смесь, в результате пострадали перекрытия между четвертым и пятым этажами.