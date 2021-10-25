Эрдоган приветствовал намерения посольств уважать турецкие законы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявления ряда посольств западных стран, в том числе Америки и Канады, в которых идет речь об их намерениях уважать законы и решения Анкары. Об этом пишет агентство Anadolu, ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера.

"Президент Эрдоган позитивно воспринял заявления посольства США и других дипмиссий", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 октября Эрдоган распорядился объявить послов десяти стран персонами нон грата из-за критики инициированного Анкарой суда над правозащитником Османом Кавалой, обвиняемым в причастности к попытке госпереворорта 2016 года. После этого дипмиссии Америки и Каналы в Турции заявили, что уважают законы и постановления республики и не будут вмешиваться во внутренние дела этого государства, будучи "приверженными статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях".