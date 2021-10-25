Дагестанские браконьеры хранили на складе 400 кг осетра

Дагестанские пограничники вместе с сотрудниками управления ФСБ по региону обнаружили целый склад с незаконно выловленной рыбой осетровых, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"Склад был найден в селе Новые Бухты Кизлярского района, двое местных жителей хранили в нем более 400 кг осетровых, выловленных незаконно. Подозреваемые попытались избавиться от рыбы, подожгли склад и скрылись, но пожар удалось потушить", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Подозреваемых разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям – "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "незаконная добыча и оборот особо краснокнижных диких животных и водных биоресурсов". К преступлению могут быть причастны и другие лица, - добавили в пресс-службе ведомства.