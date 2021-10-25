Ильхам Алиев: 25 октября - знаменательный день в истории Губадлы

Сегодня, 25 октября, - знаменательный день в истории Губадлинского района Азербайджана: ровно год назад ВС АР освободили Губадлы от армянской оккупации, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

Он пояснил, что 25 октября теперь всегда будет отмечаться в истории Азербайджана как день Победы.

Сердечно поздравив жителей Губадлы и весь азербайджанский народ, глава государства поведал о важности освобождения Губадлы в ходе войны.

Ильхам Алиев отметил, что деоккупация каждого населенного пункта представляет собой историческое событие, и с первого до последнего дня Отечественной войны ВС Азербайджана шли только вперед. Он напомнил, что в первый же день контрнаступательной операции были освобождены четыре села. "Спустя много лет мы все испытали радость этой Победы", - сказал президент, указав, что тогда еще никто не мог сказать, сколько будет продолжаться война, так как в планы Азербайджана входило освобождение от захватчиков всех оккупированных земель.

Он обратил внимание, что после освобождения Губадлы перед армией Азербайджана открылась дорога в Лачинском направлении, и уже спустя несколько дней были освобождены села в южной части Лачина, в результате чего был взят под контроль Лачинский коридор, что предрешило исход войны. После Губадлы азербайджанские военные продолжили победное шествие и 8 ноября подняли флаг Азербайджана в Шуше.

Глава государства также подчеркнул, что, говоря о Победе, необходимо в первую очередь чтить память шехидов, которые вечно будут жить в сердцах азербайджанского народа.

Обратив внимане, что нынешнее и будущие поколения всегда будут гордиться азербайджанскими шехидами, президент назвал жителя Губадлы, Национального героя Шукюра Гамидова, ставшего шехидом в Отечественной войне Азербайджана, примером для всех военных и для подрастающего поколения.