В подмосковном Красногорске грузовик протаранил автобус, есть пострадавшие

Сегодня днем на трассе в Подмосковье произошло ДТП, в котором приняли участие пять автомобилей, в том числе автобус и маршрутное такси, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"ДТП произошло на 34-м километре трассы М-10 "Россия" в Красногорском районе Подмосковья. В попутном направлении столкнулись пять машин: грузовик MAN протаранил рейсовый автобус, тот - еще один грузовик MAN, потом "Газель" и ВАЗ. По предварительной информации, пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

На месте ДТП работают оперативные службы, их сотрудники устанавливают причины аварии.