"Черные лесорубы" в КЧР вырубили три сотни деревьев

Карачаево-черкесские правоохранители выявили в Зеленчукском лесничестве республики факт незаконной вырубки деревьев в особо крупном размере, - сообщает прокуратура КЧР региона.

Во время проверки по соблюдению требований лесного законодательства было обнаружено, что неизвестными "черными лесорубами" было срублено 309 деревьев различных пород на общую сумму более 18 млн рублей, - передает "Интерфакс".

По факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут горе-лесорубов.