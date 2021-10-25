Штрафы за нарушение эпидемиологических норм вырастут в России?

Штрафы, связанные с соблюдением санитарных и эпидемиологических норм, необходимо увеличить до такого уровня, чтобы эта мера в действительности предупреждала нарушения, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на передаче "Познер" на Первом канале..

"Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить", - пояснила она.

Чиновница уточнила, что в идеале выплата штрафа должна "здорово осложнять жизнь", тогда человек задумается, прежде чем совершить правонарушение.

Анна Попова обратила внимание, что возможность повышения штрафов уже обсуждается в российском правительстве.