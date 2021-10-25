Крым может остаться без вакцин от коронавируса?

Руководство Крыма запросило у Минздрава новые партии противокоронавирусных препаратов, заявила вице-премьер правительства республики Елена Романовская.

Она отметила, что в настоящее время в регионе осталось 150 тыс доз, которых хватит на 10 дней.

"Мы наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины, сегодня на остатке - 150 тыс доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы", - цитирует Романовскую РИА Новости.

Однако она подчеркнула, что Крым уже обратился с просьбой к Минздраву России, чтобы республике дополнительно выделили партию вакцины.