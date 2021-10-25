Гуманистические идеи Низами Гянджеви обсудили на круглом столе в "Библио-Глобусе"

В Торговом доме "Библио-Глобус" в Москве состоялся круглый стол "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности". Мероприятие было приурочено к 880-летию азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави. Участники круглого стола обсудили не только литературное направление, но и общие аспекты гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана.