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Гуманистические идеи Низами Гянджеви обсудили на круглом столе в "Библио-Глобусе"

В Торговом доме "Библио-Глобус" в Москве состоялся круглый стол "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности". Мероприятие было приурочено к 880-летию азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави. Участники круглого стола обсудили не только литературное направление, но и общие аспекты гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана.

 

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Вестник Кавказа

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