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Аксенов: медицина в Крыму не справляется с возросшей заболеваемостью

Аксенов: медицина в Крыму не справляется с возросшей заболеваемостью

Медицина в Крыму пребывает в стрессе и не справляется, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, за минувшие сутки в региона снова выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом - 655. Заболеваемость держится на максимуме уже три недели. Морги в Крыму переполнены, планируется срочная закупка дополнительных холодильников.

"Надо думать, как добавить количество экипажей скорой помощи. Вызовов большое количество и увеличивается. Не справляется у нас, в стрессе сегодня находится медицина из-за количества вызовов", - признал Аксенов на совещании в правительстве республики.

Он подчеркнул, что заболевших людей необходимо избавить от хождений по поликлиникам.

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