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Сочи останется без воды 26 октября

Сочи останется без воды 26 октября

В Сочи на 26 октября запланировано масштабное отключение воды.

Водоснабжение будет отключено во вторник с 10.00 до 22.00 в нескольких районах: Мацеста, Кудепста, Хостинский и Адлерский районы. В общей сложности без воды останутся более 50 улиц.

Местных жителей просят запастись водой, "так как после завершения всего комплекса работ будет производиться наполнение системы".

"Полностью водоснабжение во всех районах восстановится спустя несколько часов по завершении значимых для всего города работ", - отметили в МУП "Водоканал" Сочи.

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