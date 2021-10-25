Новые штаммы COVID-19 выявлены в Москве и Подмосковье

Три случая заражения новым вариантом дельта-штамма выявлены в Москве и Московской области. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что в России была обнаружена та же мутация COVID-19, что составляет в Великобритании уже около 7%.

"У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", - приводит слова Поповой РИА Новости.

Ранее в Агентстве по здравоохранению сообщили, что новый вариант штамма "дельта" VUI-21OCT-01 имеет более высокие темпы распространения, чем сама "дельта".