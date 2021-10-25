В Роспотребнадзоре сообщили, что неизвестно, какой уровень антител защищает от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в программе "Познер" на Первом канале, что пока нет ответа на вопрос, каким должен быть уровень антител, чтобы защищать от коронавируса.

"Сегодня нет ответа на два важных вопроса. <…> Какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным. И какой уровень антител - это вот эпидемиологические показатели - является диагностическим", - заявила Попова в понедельник.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, повторно вакцинацию необходимо проходить раз в шесть месяцев.