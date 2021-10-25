Университет в Карачаево-Черкесии перейдет на дистант

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева объявил о переходе на удаленный формат обучения с 30 октября по 7 ноября, сообщили "Интерфаксу" в руководстве вуза.

"В соответствии с приказом ректора университета Таусолтана Узденова на дистанционный режим переводится профессорско-преподавательский состав и обучающиеся вуза", - сказал собеседник.

Во время "удаленки" директора институтов, деканы факультетов, руководители структурных подразделений будут обеспечивать качественную реализацию образовательных программ в полном объеме.

Стоит добавить, что в образовательном учреждении будут усилены охрана и пропускной режим.