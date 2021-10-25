В России актуализируют рекомендации по норме потребления продуктов

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 января актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов.

"Правительству РФ совместно с Российской академией наук обеспечить актуализацию и взаимоувязку с учетом текущей возрастно-половой структуры и структуры профессиональной занятости населения норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов", - говорится в поручении президента, текст опубликован на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания и исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов.

Данные поручения даны по результатам проверки исполнения положений законодательства и решений по созданию национальной системы управления качеством пищевой продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости.

Актуализировать рекомендации по нормам потребления необходимо до 1 января 2022 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Александр Сергеев.