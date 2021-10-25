Посещение бани в Кокшетау стало причиной отравления несовершеннолетних

В казахстанском городе Кокшетау дети отравились химическим веществом после посещения банного комплекса.

"Поступило телефонное сообщение о том, что в многопрофильную областную детскую больницу доставлены трое несовершеннолетних детей. Им семь, девять и 17 лет, диагноз - "Отравление химическим веществом", - цитирует представителя пресс-службы департамента полиции Акмолинской области Sputnik Казахстан.

По предварительной версии, несовершеннолетние надышались хлором.

Уточняется, что в стационаре многопрофильной областной детской больницы остается самый старший из пострадавших детей. Он находится в отделении старшего возраста.

"Поступили трое детей, двоих в возрасте семи и девяти лет отпустили домой, они в госпитализации не нуждались. Состояние 17-летнего пациента – средней степени тяжести", - заявила заместитель главного врача медучреждения Жанар Аубакирова.

Стоит добавить, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК Казахстана.