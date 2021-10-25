Эрдоган: Турция готова вести борьбу с насилием в отношении женщин

Турция полна решимости вести борьбу с проявлениями насилия в отношении женщин. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями женской общественности, прошедшей во время визита в центральную турецкую провинцию Эскишехир.

По словам турецкого лидера, соответствующие институты государства прилагают необходимые усилия для устранения этого явления. Он отметил, что в июне 2021 года были подготовлены дорожная карта и всеобъемлющий план действий по данной проблеме.

Эрдоган также поведал, что во всех 81 провинциях были созданы Центры по предотвращению и мониторингу насилия (SONIM). "Мы сделали еще один шаг к укреплению этой структуры и открыли контактные пункты для 372 центров социального обслуживания Министерства семьи и социальных услуг", - цитирует главу государства агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что контактные пункты будут работать вместе с SONIM, что позволит решать данный вопрос более широко.