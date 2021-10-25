В Крыму переполнены морги, минздрав ищет решение

Минздрав Крыма может закупить модульные холодильники для моргов Симферополя, которые переполнены из-за роста смертности, сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

"Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие (морги) и производить хранение тел умерших в более-менее надлежащем состоянии", - пояснил Скорупский на брифинге в понедельник.

Он выразил надежду, что средства на закупку холодильников будут выделены в ближайшее время.

Врио министра уточнил, что катастрофическая нагрузка на морги связана с рекордной заболеваемостью и смертностью от коронавируса. Жители Симферополя, недавно потерявшие близких, жалуются на большие очереди в морги, а также плохие условия хранения тел.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму коронавирусом заразились 655 человек, умерли за сутки 12 пациентов.