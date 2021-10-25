Экс-мэр Магаса умер от коронавируса

Ушел из жизни экс-руководитель администрации Магаса Муса Бекбузаров, болевший COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Instagram бывший мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев.

"Печальная новость - от коронавируса умер мой бывший заместитель Муса Бекбузаров, который в разные годы занимал различные государственные должности, в том числе мэра Магаса в начале 2000-х ", - написал он.

Цечоев отметил, что Бекбузаров долгое время находился на должности заммэра города.

"Муса Тайсумович был очень исполнительным работником и, насколько я знаю, порядочным человеком. Делал свою работу профессионально и ответственно. Желаю родным и близким терпения и сил! ", - добавил экс-глава Магаса.