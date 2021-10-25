Татарстанское кино презентовали в Азербайджане

Дни татарстанского кино прошли в Баку с 22 по 24 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры Татарстана.

Отмечается, что были представлены картины, которые ранее становились призерами Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Так, зрители увидели работу Рамиля Фазлиева "Мулла", рассказывающую о проблемах современной татарской деревни, а также фильм Юлии Захаровой "Халима", в которой говорится о жизни ученицы закрытой элитной школы.

Помимо этого, в центре современного искусства YARAT была представлена трансляция первого татарского мюзикла "Апипа", посвященного жизни участниц женского музыкального ансамбля "Әпипә".