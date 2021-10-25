Рустам Ибрагимбеков: пандемия почти не сказалась на авторском кинематографе

Пандемия отрицательно сказалась в большей степени на кинопрокате, чем на производстве фильмов, рассказал сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и России, председатель Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, писатель, кинодраматург и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков. Беседа состоялась на полях вручаемой сегодня кинопремии "Восток – Запад. Золотая арка", учрежденной КСК при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Прежде всего Рустам Ибрагимбеков рассказал о премии этого года. "Мы с трудом преодолеваем препятствия, возникающие с разного рода локдаунами. То, что все-таки сегодня пройдет вручение премии – для нас большая радость. В этом году жюри, в состав которого входят ведущие кинокритики и киноведы всего мира, отобрали в 13 номинациях 23 фильма из 29 стран (некоторые фильмы снимались совместно) из номинированных более 90 фильмов. Речь о странах Восточной Европы и Западной Азии, региона, где встречаются Европа и Азия, чью национальную кинематографию, заслоненную кинематографией больших стран, мы хотим поддержать", - сообщил он.

"Для нас эта премия очень важна, особенно сейчас, в условиях пандемии, повлиявшей и на кинематограф в целом, и на фестивальное движение в частности. К примеру, 1,5 года в Германии был полный локдаун, кино не снимали, а у нас все-таки было получше. За это время и в Азербайджане, и в России, и в Казахстане были сняты интересные фильмы. Азербайджанские фильмы участвовали во многих международных фестивалях, к примеру, "Внутренний остров" Руфата Гасанова демонстрировался с успехом. В шорт-лист нашей премии, к сожалению, фильмы из Азербайджана в этом году не попали, хотя и были выдвинуты", - поведал знаменитый режиссер.

Рустам Ибрагимбеков обратил внимание на разнообразие евразийского кинематографа. "Говоря о евразийском кинематографе, мы отбрасываем чистую Азию, как Япония и Корея, и Западную Европу, как Франция и Англия. Остается узкий, пограничный регион, но он очень разнообразный – это все страны от Финляндии до Турции через Польшу, Чехословакию, Венгрию и Грецию. К моему удивлению, на уровне кинематографа Евразии – авторского, серьезного – пандемия практически не сказалась отрицательно, она имела больше влияния на большие постановочные картины", - указал он.

"В целом, пандемия повлияла не столько на само кинопроизводство, сколько на прокат", - заключил председатель Конфедерации союзов кинематографистов.