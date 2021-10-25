В частном доме в Махачкале произошел пожар, есть пострадавшие

В результате пожара в частном доме в Махачкале пострадали трое человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.

Сообщение о пожаре в доме, расположенном на Солдатской улице, поступило в 13:34. Огонь вспыхнул на 1 этаже 2-этажного частного жилого дома.

"Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м", - приводит сообщение ведомств а РИА Новости.

Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение РКБ города Махачкалы.