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В частном доме в Махачкале произошел пожар, есть пострадавшие

В частном доме в Махачкале произошел пожар, есть пострадавшие

В результате пожара в частном доме в Махачкале пострадали трое человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.

Сообщение о пожаре в доме, расположенном на Солдатской улице, поступило в 13:34. Огонь вспыхнул на 1 этаже 2-этажного частного жилого дома.

"Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м", - приводит сообщение ведомств а РИА Новости.

Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение РКБ города Махачкалы.

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Вестник Кавказа

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