Стало известно, каким будет локдаун в Подмосковье

В Московской области с 28 октября по 7 ноября вводится ряд дополнительных ограничений, информирует пресс-служба Комитета по туризму региона.

Отменяются культурные и выставочные мероприятия, приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие", говорится в сообщении.

Экскурсии в нерабочие дни можно проводить только на открытом воздухе, посещение музеев возможно при вместимости не более 50% и наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты, сообщает пресс-служба комитета.

Разрешено посещение зоопарков, заповедников и экоферм на открытом воздухе. Разрешен въезд в отели и прочие средства размещения, разрешена работа предприятий, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.

Закрыты в нерабочие дни будут все магазины, кроме продуктовых и аптек, общепиту разрешено работать только на доставку и навынос, запрещена работа салонов красоты, кинотеатров и концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов.