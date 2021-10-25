Москва не будет продлевать локдаун после 7 ноября

Продление режима нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируется, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется",- сказано в сообщении.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил об установлении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Также в столице 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, а жителям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания необходимо соблюдать изоляцию.

"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции",- подчеркнули в штабе.