Отопление в Сочи включат к 30 октября

В Сочи уже началось теплоснабжение, в настоящее время подача тепла производится по заявочному принципу - в поликлиники и больницы, расположенные в предгорной местности, говорится в сообщении главы Сочи Алексея Копайгородского.

"Так, предприятие "Сочитеплоэнерго" осуществило подачу тепла в 15 поликлиник и больниц в предгорной местности, где традиционно температура ниже, чем на побережье", - пояснил мэр.

При этом среднесуточная температура в Сочи еще не достигла нормативных отметок. "Тепло в дома сочинцев планируем начать подавать уже 27 октября, а к 30 октября обеспечить им весь город", - пообещал Копайгородский.

В Краснодарском крае отопительный сезон начался 5 октября.