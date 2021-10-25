Почему Анкара высылает послов 10 стран Запада

Между Западом и Турцией снова растет напряженность. Европа и Америка требуют от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отпустить на волю правозащитника Османа Кавалу. В ответ на это турецкий президент пригрозил выслать послов 10 стран: Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции и США.

Чтобы понять суть спора, давайте выясним, кто такой Кавала. Итак, Осман Кавала - основатель культурного фонда Anadolu Kültür. Этот фонд направлен на популяризацию турецкого искусства за рубежом, защиту национальных меньшинств Турции и гармонизацию межнациональных отношений. В 2013 году Кавалу обвинили в попытке свержения власти, после того как он раскритиковал стремление правительства вырубить Парк Гези. Спустя семь лет Кавалу оправдали, но в этот же день его обвинили по другой статье - за симпатии к попытке госпереворота 2016 года, когда армия чуть не свергла Реджепа Тайипа Эрдогана. Кавала находится под арестом с 2017 года, с того момента, как он вернулся на родину из Франции.

Наблюдающие за его судьбой страны Запада требуют немедленно освободить активиста. В своей аргументации они ссылаются на решение Европейского суда по правам человека, считающего обвинения против Османа политизированными. Такое вмешательство во внутренние дела очень не понравилось Эрдогану. Сначала в МИД в Анкаре вызвали послов 10 стран, а затем Эрдоган лично потребовал выслать их из страны.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персона нон грата", — заявил он.

Если подходить к вопросу объективно, то стоит признать, что Осман Кавала, возможно, представляет угрозу действующей власти в Турции. На фоне пандемии падает турецкая лира, экономика еле растет, а рейтинги Эрдогана продолжают снижаться. В этой ситуации критика режима со стороны таких людей, как Кавала или мафиози Седат Пекер, вредит стабильности власти. С другой стороны, возможно, действительно работает логика "переключить внимание общества на внешнюю угрозу", как пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Утверждать или опровергать одно или второе без доказательств сложно, но не исключено, что совсем белым и пушистым Кавалу назвать тоже нельзя.

Ведь это человек, связанный с фондами Сороса. Известно, что Кавала был одним из основателей фонда "Открытое общество", созданного филантропом Джорджем Соросом. Это активист, который открыто поддерживал протесты в 2014 году, нацеленные на свержение Эрдогана. И явно не исключено, что он мог приложить руку к попытке свергнуть Эрдогана во второй раз - в 2016 году. Одним словом, Кавала с НАТО, ЕС и Америкой за спиной был очень опасен для властей. В списке обвинений против Кавалы числятся: связь с ЦРУ, содействие организации путча 2016 года, финансирование протестов в Парке Гези и попытка создать положительный облик запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев полагает, что причиной ареста Кавалы стала его высокая популярность в европейских кругах.

"Почему Кавала сидит, за что? Это важный вопрос, на который отвечают эксперты. Эксперты полагают - это не мое мнение, а мнение турецких экспертов, которые больше выступают на стороне Кавала - что он бизнесмен, что он занимается благотворительностью, то есть филантроп. О большинстве его действий очень положительно отзывались в Европе. Некоторые эксперты считают, что этот его положительный образ сыграл с ним злую шутку", - прокомментировал Ниязбаев "Вестнику Кавказа".

Эксперт напомнил, что большинство из популярных оппозиционеров в Турции уже вышли на свободу: "Единственный из таких, на кого обращает внимание Европейский Союз – это Кавала, о котором мы говорим, и Селахаттин Демирташ, сопредседатель прокурдской Демократической партии народов. По ним ЕСПЧ вынесли решения о том, что их права были нарушены".

Что более очевидно, так это то, что Запад всерьез взялся за турецкого президента. Причем не только президент США Джо Байден, который, сразу как пришел к власти, признал "геноцидом" трагические события 1915 года в Османской империи, но и Европа. Из 10 стран, требующих освободить Кавалу, шесть - европейские, и в их числе лидеры - Франция и Германия. Если при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе между ЕС и США был раскол, то сейчас они действуют единым фронтом. Причем не только против Турции, но и России и Китая.

Цель Запада, очевидно, проста - поддержать турецкую оппозицию, дискредитировать власть и обрушить к выборному 2023 году рейтинг Эрдогана. А там, как говорил до своего избрания Байден, - демократическим путем привести к власти противников Эрдогана. Зачем они это хотят сделать - на то есть множество причин. Если коротко, то действующий президент Турции не устраивает их тем, что гнет свою линию в Сирии, Ливии, на Кавказе, слишком тесно взаимодействует с противником Запада Россией и угрожает войной Греции из-за месторождений газа.

Европе и США нужен более послушный, более натовский и более европейский президент. Получится ли им исполнить задуманное, узнаем через два года на президентских и парламентских выборах в Турции.