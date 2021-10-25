Украина получила от Еврокомиссии очередной транш в размере 600 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине второй транш в размере 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сказано в заявлении ЕК.

"Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты 600 млн евро в декабре 2020 года", - приводит сообщение Еврокомиссии ТАСС.

В ЕК подчеркнули, что в общей сложности Украине было представлено 4,4 млрд евро макрофинансовой помощи. "Второй транш в размере 600 млн евро, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ Украины", - цитирует ЕК замглавы Валдиса Домбровскиса.

Он отметил, что Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ). По его словам, финансовая и техническая поддержка Евросоюза направлена на улучшение жизни народа Украины, а политическая – на укрепление интеграции этой страны с ЕС.