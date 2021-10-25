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Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лидирует на выборах главы государства. Информацию на 16:00 по местному времени озвучил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

Согласно предварительным данным, за Мирзиеева проголосовало 80,1% избирателей. Максуда Варисова набрала 6,6% голосов, Алишер Кадиров  — 5,5%, Нарзулла Обломурадов  — 4,1% и Бахром Абдухалимов — 3,4%.

Низамходжаев также отметил, что в настоящее время все избирательные бюллетени подсчитаны. В выборах приняли участие 16 212 343 или 80,4% зарегистрированных избирателей.

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