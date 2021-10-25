Актобе окутал дым

Пожар на мусорном полигоне привел к образованию дымовой завесы над Актобе, граждан попросили не покидать дома без необходимости, сообщает пресс-служба депаратамента по ЧС области.

"24 октября произошло загорание городского мусорного полигона. Для ликвидации пожара на место направили 11 сотрудников службы пожаротушения, девять автоцистерн, а также КамАЗы и бульдозеры ТОО "Табыс Актобе", - сказано в сообщении.

Возгорание удалось потушить 25 октября, в 6:30. Площадь пожара составила 1,2 тыс кв м, но в связи с изменением направления ветра часть районов города оказалась в дыму.

Отмечается, что спасатели продолжают засыпать места тления грунтом. Жителям и гостям Актобе рекомендовали не выходить на улицу, если нет необходимости, и соблюдать осторожность.